Drogenhändler bei Abholung von Lieferung festgenommen

Einen mutmaßlichen Drogenhändler hat die Polizei in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) festgenommen. Die Beamten erwischten den 36-Jährigen als er gerade ein Paket aus einer Packstation abholte, wie die Polizei mitteilte. In dem Paket befanden sich demnach drei Kilogramm Drogen. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Nach der Verhaftung durchsuchten die Beamten die Wohnung des Verdächtigen sowie weitere Wohnungen in Villingen-Schwenningen. Dort fanden die Ermittler den Angaben zufolge weitere Drogen. Dem Verdächtigen wird vorgeworfen, hauptsächlich mit Amphetaminen gedealt zu haben. Ein Richter erließ schließlich einen Haftbefehl gegen den 36-Jährigen.