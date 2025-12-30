Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Drogenhändler bei Abholung von Lieferung festgenommen

An einer Packstation im Schwarzwald-Baar-Kreis klicken auf einmal die Handschellen. Die Polizei hat einen mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen.

Polizei Handschellen - Symbolbild
Nach der Festnahme durchsuchen Beamte weitere Wohnungen. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/DPA
Nach der Festnahme durchsuchen Beamte weitere Wohnungen. (Symbolbild)
Foto: Marcus Brandt/DPA

Einen mutmaßlichen Drogenhändler hat die Polizei in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) festgenommen. Die Beamten erwischten den 36-Jährigen als er gerade ein Paket aus einer Packstation abholte, wie die Polizei mitteilte. In dem Paket befanden sich demnach drei Kilogramm Drogen. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. 

Nach der Verhaftung durchsuchten die Beamten die Wohnung des Verdächtigen sowie weitere Wohnungen in Villingen-Schwenningen. Dort fanden die Ermittler den Angaben zufolge weitere Drogen. Dem Verdächtigen wird vorgeworfen, hauptsächlich mit Amphetaminen gedealt zu haben. Ein Richter erließ schließlich einen Haftbefehl gegen den 36-Jährigen.

© dpa-infocom, dpa:251230-930-481557/1