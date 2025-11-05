Drogen und unversteuerte Zigaretten bei Razzia entdeckt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Polizisten haben bei einer Razzia in Bayern und Baden-Württemberg Drogen und eine größere Menge unversteuerter Zigaretten gefunden. Die Beamten hätten am Mittwochmorgen 20 Objekte im Landkreis Neu-Ulm, im Alb-Donau-Kreis, im Kreis Reutlingen und in Pforzheim durchsucht, teilte die Polizei mit.

Hintergrund sind Ermittlungen gegen drei Männer, die mit Drogen und unversteuerten Zigaretten handeln sollen. Es handle sich um einen 69-Jährigen, einen 39 und einen 49 Jahre alten Mann.

Durchsuchungen habe es sowohl bei den Beschuldigten als auch bei mutmaßlichen Abnehmern des Trios gegeben. Die Beamten hätten dabei zahlreiche Beweismittel sichergestellt, unter anderem eine erhebliche Menge an unversteuerten Zigaretten und Betäubungsmitteln. Die Kripo ermittelt weiter in dem Fall.