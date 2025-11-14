Drogen bis unters Dach - 56 Kilo Marihuana in Auto gefunden

Bitte aktivieren Sie Javascript

56 Kilogramm Marihuana haben Zöllner bei der Kontrolle eines Autos auf der A81 bei Geisingen in Baden-Württemberg gefunden. Die Drogen waren in sechs Umzugskartons verpackt und stapelten sich »bis unters Dach« des Wagens, wie der Zoll mitteilte. Die Zöllner werfen dem 32-jährigen Fahrer Handel und Besitz von Cannabis vor. Inzwischen sitzt er in Untersuchungshaft.

Der Fahrer hatte die Drogen den Angaben zufolge aus der Schweiz nach Deutschland transportiert. Eine entsprechende Genehmigung konnte der 32-jährige Fahrer den Beamten bei der Kontrolle Mitte Oktober im Kreis Tuttlingen nicht vorlegen. Auch habe er nicht erklären können, wer ihn mit dem Transport beauftragt habe, so die Beamten. Die Drogen wurden vom Zoll sichergestellt.