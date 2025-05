Drittligist Mannheim muss knapp 50.000 Euro zahlen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Den SV Waldhof Mannheim kommt das Fehlverhalten seiner Fans im Spiel bei Dynamo Dresden teuer zu stehen. Der Drittligist wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes zu einer Geldstrafe in Höhe von 49.800 Euro verurteilt. Der Verein hat das Urteil allerdings nicht akzeptiert und fristgerecht Einspruch dagegen eingelegt.

In der Partie am 13. Dezember vergangenen Jahres hatten Mannheimer Anhänger mindestens acht pyrotechnische Gegenstände gezündet und einen Knallkörper in einen angrenzenden Block mit Dresdner Zuschauern geworfen. Zudem waren SVW-Fans vor dem Anpfiff dreimal durch diskriminierende Rufe aufgefallen. Nach der Partie versuchten sie, ein Sicherheitstor zu durchbrechen und griffen Mitarbeiter des Ordnungsdienstes an, von denen mindestens sechs verletzt wurden.