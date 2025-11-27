Dreijähriger entdeckt gestohlene Lastenräder im Wald

Die Polizei wurde informiert und konnte die Pedelecs an die Eigentümer zurückgeben. (Symbolbild)

Ein dreijähriger Junge hat einen Fahrraddiebstahl in Müllheim im Markgräflerland (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) aufgeklärt. Wie die Polizei mitteilte, fand er zwei hochwertige gestohlene Lastenräder bei einer Erkundungstour im Wald.

Am vergangenen Donnerstag hatten Unbekannte den Angaben zufolge zwei Lastenpedelecs aus einem Wohngebiet geklaut. Als die Besitzer den Diebstahl bemerkten, erstatteten sie umgehend Anzeige. Der Wert der Räder lag demnach bei rund 10.000 Euro.

Nur wenige Stunden später war der Fall gelöst: Der kleine dreijährige Naturforscher entdeckte die Räder laut Polizei bei einem Spaziergang mit seiner Mutter im nahegelegenen Wald unter einer Plane. Die Polizei wurde informiert und konnte die Pedelecs an die Eigentümer zurückgeben. Die Polizei sucht nach den Tätern.