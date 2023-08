Aktuell Land

Dreijähriger bewusstlos im Wasser: Bademeister rettet Jungen

Ein Bademeister hat einen dreijährigen Jungen bei einem Unfall im Freibad Rottenburg (Kreis Tübingen) gerettet. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag hatte der Mann das Kind am Vorabend bewusstlos im Wasser entdeckt, es sofort an Land geholt und mit der Wiederbelebung begonnen. Danach wurde der Junge vom Rettungsdienst versorgt und in eine Klinik gebracht. Der Dreijährige war mit seinem Onkel und anderen Kindern im Freibad. Gegen den 23 Jahre alten Onkel wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung durch Vernachlässigung seiner Aufsichtspflicht eingeleitet.