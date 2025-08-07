Dreijähriger bei Unfall auf Parkplatz schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein dreijähriger Junge ist bei einem Unfall auf einem Supermarktparkplatz in Walddorfhäslach (Kreis Reutlingen) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine 59 Jahre alte Autofahrerin das Kind beim Einparken übersehen. Sie erfasste den Jungen mit ihrem Wagen und der Dreijährige stürzte zu Boden.

Der Rettungsdienst war mit Notarzt und Hubschrauber im Einsatz. Die Verkehrspolizei ermittelt nun zum Unfallhergang und zu einer möglichen Verletzung der Aufsichtspflicht.