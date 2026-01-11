Drei Verletzte nach Zusammenstoß auf glatter Landstraße

Bitte aktivieren Sie Javascript

Drei Menschen sind bei einem Unfall auf einer glatten Landstraße bei Tiefenbronn (Enzkreis) verletzt worden, eine Frau davon schwer. Wegen der winterlichen Straßenverhältnisse am Samstagabend sei eine 61-Jährige am Samstag mit ihrem Wagen in einer Kurve auf die Gegenspur geraten, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß das Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Sowohl die 61-Jährige als auch die 21 Jahre alte Fahrerin des entgegenkommenden Autos wurden leicht verletzt. Die Beifahrerin der 21-Jährigen wurde laut einer Polizeisprecherin schwerer verletzt. Sie erlitt einen Knochenbruch. Sanitäter brachten die Beifahrerin und die 61-Jährige in ein Krankenhaus.