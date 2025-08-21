Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß zweier Autos

Bitte aktivieren Sie Javascript

Drei Menschen sind durch einen Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) verletzt worden - eine von ihnen schwer. Ein 18-Jähriger habe zuvor zum Linksabbiegen angesetzt, teilte die Polizei mit. Dabei habe er das entgegenkommende Auto einer 24-Jährigen übersehen.

Durch den anschließenden Zusammenstoß wurde der Wagen der Frau weggeschleudert. Eine an der Kreuzung wartende 17 Jahre alte Motorradfahrerin wurde von dem Wagen getroffen.

Die 24 Jahre alte Frau kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die beiden anderen Beteiligten erlitten leichte Verletzungen.