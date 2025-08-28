Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Drei Unfälle bei Regen auf A81

Auf der nassen Autobahn 81 bei Epfendorf verlieren drei Autofahrerinnen die Kontrolle über ihre Fahrzeuge.

Polizei Blaulicht bei Unfallaufnahme
Foto: Stefan Puchner/DPA
Drei Unfälle haben sich auf der A81 wegen Regen ereignet (Symbolbild)
Foto: Stefan Puchner/DPA

Auf der regennassen Autobahn 81 bei Epfendorf (Kreis Rottweil) hat es drei Unfälle mit einem geschätzten Gesamtschaden von rund 52.000 Euro gegeben. Wie die Polizei mitteilte, verlor am Mittwochabend eine 39-Jährige die Kontrolle über ihr Auto und prallte erst in die rechte Schutzplanke und dann in die Mittelleitplanke.

Eine 38-Jährige geriet am Donnerstagmorgen ins Schleudern und krachte ebenfalls in die Mittelschutzplanke. Nur wenige Minuten später kollidierte eine 33-Jährige auch mit der Mittelschutzplanke. Alle drei Autofahrerinnen blieben unverletzt.

