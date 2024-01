Aktuell Land

Drei Tote bei Feuer in Wohnhaus sind Bewohner

Die drei Menschen, die in der Nacht zum Mittwoch bei einem Hausbrand in Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) ums Leben kamen, haben in dem Gebäude gewohnt. Bei den Verstorbenen handelt es sich um zwei 68 und 38 Jahre alte Frauen und einen 32-jährigen Mann, wie die Polizei mitteilte. In welchen Wohnungen des dreistöckigen Hauses die Menschen lebten, war zunächst unklar. Das Feuer war zwischen Mitternacht und ein Uhr morgens in einer Erdgeschosswohnung ausgebrochen.