Drei mutmaßliche Islamisten wegen Terrorplänen festgenommen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Drei Männer aus Mannheim und dem hessischen Hochtaunuskreis sind unter dem Verdacht verhaftet worden, einen islamistisch motivierten Anschlag geplant zu haben. Sie sollen sich dafür unter anderem ein Sturmgewehr und Munition beschafft haben, wie das baden-württembergische Landeskriminalamt mitteilte.

Die deutsch-libanesischen Brüder aus Mannheim sind demnach 15 und 20 Jahre alt, der Deutschtürke aus Hessen ist 22 Jahre alt. Im Zusammenhang mit den Brüdern sprachen die Ermittler von einer gefestigten religiösen Ideologie und einer "tiefgreifenden Sympathie" für die Terrorvereinigung Islamischer Staat (IS)". Das Sturmgewehr sei bei dem 22-Jährigen gefunden worden.

Die drei jungen Männer seien in einer länderübergreifenden Zusammenarbeit von Spezialkräften in ihren Wohnungen festgenommen worden. Sie seien am Montag einem Haftrichter beim Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt worden, der die Untersuchungshaft angeordnet habe.

Bei den Durchsuchungen seien auch eine Sturmhaube, eine taktische Schutzweste, mehrere Messer sowie diverse Mobiltelefone und Datenträger sichergestellt worden. Diese würden nun ausgewertet.

Eine konkrete Gefährdung habe für die Bevölkerung zu keinem Zeitpunkt bestanden, betonten die Ermittler.