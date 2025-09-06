Drei Menschen werden bei Frontalcrash schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Frontalcrash im Landkreis Göppingen sind drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet ein 83 Jahre alter Autofahrer am Freitagnachmittag bei Deggingen laut Zeugenberichten immer weiter auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er dann fast frontal mit dem entgegenkommenden Wagen eines 65-jährigen Fahrers.

Einsatzkräfte der Feuerwehren und Rettungswachen befreiten die Verletzten aus den Fahrzeugwracks. Die beiden Fahrer kamen in Rettungswagen in Kliniken, eine 64-jährige Beifahrerin wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Erkenntnisse zur Unfallursache gab es zunächst nicht.