Drei Menschen bei Stadtbahn-Unfall verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Drei Menschen sind bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Stadtbahn in Stuttgart leicht verletzt worden, darunter auch ein Kleinkind. Das Auto war am Nachmittag aus zunächst unklaren Gründen auf die Gleise geraten und mit der fahrenden Bahn kollidiert, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Die drei Insassen im Auto - ein Mann, eine Frau und ein Kleinkind - kamen den Angaben nach ins Krankenhaus. In der Stadtbahn der U14 wurde nach ersten Erkenntnissen der Polizei niemand verletzt. Die Straße war nach dem Unfall für Aufräumarbeiten zunächst gesperrt.

Bereits am Sonntagnachmittag war ein 57-Jähriger Polizeiangaben zufolge verbotswidrig mit seinem Auto links abgebogen und mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Die fünf Autoinsassen wurden verletzt, vier von ihnen schwer.