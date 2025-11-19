Drei Männer nach Messerangriff in Karlsruhe verhaftet

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wegen versuchten Totschlags und illegalen Drogenhandels sind drei Männer in Karlsruhe verhaftet worden. Die Verdächtigen im Alter von 28, 26 und 23 Jahren sollen im September bei einer Auseinandersetzung in der Innenstadt eine Person mit einem Messer schwer verletzt haben, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. Zu Details wollte er sich nicht äußern. Die drei Beschuldigten sollen außerdem illegal mit Drogen gehandelt haben.

Die Ermittler haben am frühen Mittwochmorgen sechs Gaststätten und Wohnungen durchsucht und dabei insgesamt sieben Menschen kontrolliert. Sie vollstreckten nicht nur die drei Haftbefehle, sondern stellten auch verschiedene Betäubungsmittel, Bargeld, mehrere Messer und weitere mutmaßliche Beweismittel sicher.

Die Festnahmen stünden in keinem Zusammenhang mit einem Einsatz in einer Diskothek am Samstagabend, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft.