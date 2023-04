Aktuell Land

Drei Herausforderer für Gaggenauer Oberbürgermeister

Nachdem vor zwei Jahren Menschen in ganz Baden-Württemberg bei der Landtags- und Bundestagswahl zur Wahlurne gebeten wurden, gilt das in diesem Jahr nur örtlich begrenzt. Zum Beispiel bei Oberbürgermeisterwahlen wie jetzt in Gaggenau.