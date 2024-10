Nach einem Unfall in Mannheim, bei dem drei Fahrzeuge zusammenstießen, lag ein Pkw auf dem Dach.

Bei einem schweren Unfall in Mannheim sind drei Fahrzeuge zusammengestoßen. Ein Fahrzeug habe sich zudem überschlagen, teilte die Polizei mit. Der Unfall passierte am Abend auf Höhe des Universitätsklinikums in der Neckarstadt. Rettungskräfte und Polizei seien im Einsatz, hieß es. Ob es Verletzte gebe und wie der Unfall passierte, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen.