Drei Auto-Insassen bei Stadtbahn-Unfall verletzt

Drei Menschen sind bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Stadtbahn in Stuttgart verletzt worden, unter ihnen auch ein Kleinkind. Ein 37-Jähriger wollte mit seinem Wagen verbotenerweise wenden und überfuhr die Gleise, wie die Polizei mitteilte. Bei der Kollision seines Autos mit der Bahn verletzte sich der Autofahrer demnach schwer.

Die 22-jährige Beifahrerin und ein Kleinkind, das ebenfalls im Auto war, verletzten sich leicht. Alle drei kamen den Angaben nach ins Krankenhaus. In der Stadtbahn der U14 wurde nach ersten Erkenntnissen der Polizei niemand verletzt. Die Straße war nach dem Unfall für Aufräumarbeiten zunächst gesperrt. Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro.

Bereits am Sonntagnachmittag war ein 57-Jähriger Polizeiangaben zufolge trot Verbots mit seinem Auto links abgebogen und mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Die fünf Autoinsassen wurden verletzt, vier von ihnen schwer.