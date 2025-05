Drama um Turn-Ass Kevric: Sturz nach Sprung

Bitte aktivieren Sie Javascript

Drama um Helen Kevric: Die deutsche Medaillen-Hoffnung hat sich bei den Heim-Europameisterschaften in Leipzig offenbar schwer verletzt. Zum Auftakt der Mehrkampf-Entscheidung stürzte die 17-Jährige nach der Landung beim Sprung. Anschließend blieb sie auf dem Rücken liegen und musste behandelt werden. Die Stuttgarterin wurde danach von Bundestrainer Gerben Wiersma und Mannschaftsarzt Rainer Eckhardt aus der Halle getragen.

Über Art und Schwere der Verletzung war zunächst nichts bekannt. Wie der Deutsche Turner-Bund (DTB) bekanntgab, wurde die EM-Zweite mit der Mannschaft für eingehende Untersuchungen des verletzten Knies ins Krankenhaus gebracht.

Kevric hatte sich als Drittbeste für das Mehrkampf-Finale qualifiziert und war mit berechtigten Medaillen-Hoffnungen an den Start gegangen. Überdies hatte sie als Beste den Endkampf am Stufenbarren erreicht und damit beste Aussichten, an ihrem Spezialgerät den EM-Titel zu gewinnen. Zuletzt war dies Elisabeth Seitz (31) 2022 in München gelungen, die kurz vor Beginn des Mehrkampf-Finales ihren Rücktritt erklärt und bekanntgegeben hatte, dass sie Mutter wird.