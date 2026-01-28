Doppelhaushälfte ist nach Brand unbewohnbar

Die Feuerwehr war im Kreis Esslingen rund vier Stunden im Einsatz, um den Brand in einem Wohnhaus zu löschen. (Symbolbild)

Beim Brand eines Wohnhauses im Kreis Esslingen sind rund 500.000 Euro Schaden entstanden. Das Gebäude sei nicht mehr bewohnbar, teilte die Polizei mit. Es gebe keine Verletzten. Den Angaben zufolge stand das Obergeschoss der Doppelhaushälfte in Denkendorf bereits in Flammen, als die Feuerwehr eintraf. Aufgrund der starken Rauchentwicklung seien zwischenzeitlich auch einige Bewohner der angrenzenden Häuser evakuiert worden. Sie konnten aber wieder in ihre Häuser zurückkehren, wie es hieß.

Laut Polizei dauerten die Löscharbeiten rund vier Stunden. An zwei unmittelbar angrenzenden Häusern sei durch Löschwasser und Rauch Schaden an der Fassade entstanden, sie seien allerdings weiter bewohnbar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.