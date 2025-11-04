Doppelhaushälfte in Flammen - 320.000 Euro Schaden

Die Feuerwehr war mit mehr als einem Dutzend Fahrzeugen vor Ort. (Symbolbild)

Etwa 320.000 Euro Schaden hat ein Feuer einer Doppelhaushälfte in Mainhardt (Kreis Schwäbisch Hall) verursacht. Rund 130 Feuerwehrleute seien mit 15 Fahrzeugen im Einsatz gewesen, teilte die Polizei mit. Demnach war der Brand in der unbewohnten Haushälfte aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Feuer hätte sich auf den Dachstuhl des Gebäudes ausgebreitet und die angrenzende Doppelhaushälfte sowie eine nebenstehende Scheune beschädigt.

Die Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung der Flammen aber verhindern und den Brand löschen. Die andere Hälfte sei noch bewohnbar, sagte ein Polizeisprecher. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt.