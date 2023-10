Aktuell Land

Donaueschinger Musiktage feiern Zusammenarbeiten

Unterschiedliche künstlerische Zusammenarbeiten bilden den Schwerpunkt der diesjährigen Donaueschinger Musiktage. Die heutige Szene zeitgenössischer Musik verdanke ihre Vitalität und Vielfältigkeit entscheidend kollaborativen Arbeitspraktiken, sagte die künstlerischer Leiterin des renommierten Festivals für Neue Musik, Lydia Rilling, laut Mitteilung vom Montag. Dafür steht das Motto »Collaborations« (Zusammenarbeit) des Musikevents, das an diesem Donnerstag mit einer Podiumsdiskussion zu dem Thema beginnt. Rilling, die seit März 2022 als erste Frau in der rund 100-jährigen Geschichte des Festivals im Amt ist, verantwortet das Programm in diesem Jahr zum ersten Mal.