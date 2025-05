DLRG sucht in Fluss nach Spuren von vermisstem Mädchen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei der Suche nach einem vermissten achtjährigen Mädchen im Alb-Donau-Kreis lässt die Polizei auch das Flüsschen Schmiech absuchen. Knapp ein Dutzend Kräfte der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) seien in zwei Trupps mit Wathosen und Stöcken in und an dem Gewässer im Einsatz, teilte die Polizei mit. Es werde nach allem gesucht, was mit dem Verschwinden des Mädchens zusammenhängen könnte.

Das Kind war zuletzt am späten Montagabend in einer Notunterkunft in Ehingen gesehen worden, wie die Polizei zuvor mitgeteilt hatte. Seitdem fehle von ihm jede Spur. Es sei nicht auszuschließen, dass das Mädchen sich in einem hilflosen Zustand befinde.

Das vermisste Mädchen ist den Angaben nach rund 1,30 Meter groß, schlank, hat schulterlange braune Haare und spricht nur Ukrainisch. Sie trägt demnach eine grüne Jacke, eine pinkfarbene, lange Hose und pinkfarbene Sneaker. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens geben können, sich zu melden.