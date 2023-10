Aktuell Land

Diskussion um Lkw-Maut auf Landes- und kommunalen Straßen

Das baden-württembergische Handwerk hat Schwarz-Grün aufgefordert, ihre im Koalitionsvertrag vereinbarte Lkw-Maut auf Landes- und kommunalen Straßen nicht weiterzuverfolgen. »Das grüne Verkehrsministerium muss im Jahr 2023 ankommen. In der spürbarsten Rezession seit vielen Jahren passt ein solcher Wegezoll nicht in die Zeit«, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handwerkstags, Peter Haas, am Donnerstag in Stuttgart. Zuvor war die CDU-Fraktion im Landtag auf Distanz zu dem Vorhaben gegangen.