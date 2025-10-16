Direktwahl-Umfrage: Özdemir und Palmer deutlich vor Hagel

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einer Direktwahl des Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg würden sich deutlich mehr Menschen für den Grünen-Spitzenkandidaten Cem Özdemir entscheiden als für den CDU-Politiker Manuel Hagel. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für die »Schwäbische Zeitung«.

Zur Auswahl gestellt wurde den Befragten neben Özdemir und Hagel auch der parteilose Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer, der bei der Landtagswahl gar nicht kandidiert – auch er liegt deutlich vor Hagel.

Allerdings können die Menschen bei der Wahl am 8. März 2026 nicht direkt über den Regierungschef entscheiden, sondern sie wählen die Listen der Parteien – der Ministerpräsident wird dann vom Landtag gewählt.

24 Prozent wollen keinen der drei

Für die nach Angaben des Instituts repräsentative Umfrage wurden 1.000 Baden-Württemberger ab 18 Jahren online befragt. Ergebnis: Die relative Mehrheit von 29 Prozent würde sich bei einer Direktwahl für Özdemir, 25 Prozent für Palmer und lediglich 9 Prozent für Hagel entscheiden. 24 Prozent gaben an, dass sie sich für keinen der drei entscheiden würden. Aus dem CDU-Lager ist zu hören, dass die höhere Zustimmung für Özdemir nur mit dessen höheren Bekanntheitswerten zu tun habe.

Im sogenannten Politikerranking, dem Teil der Umfrage, bei dem führende Landespolitiker auf einer Skala von 0 (= sehr schlecht) bis 100 (= sehr gut) bewertet werden, liegen Hagel und Özdemir mit jeweils 46,8 Punkten gleichauf. Nur Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) liegt mit 56,2 Punkten noch höher in der Gunst der Befragten. Der will bei der Landtagswahl aber nicht mehr antreten.