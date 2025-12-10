Diese Januar-Tage müssen Bahnreisende um Ulm im Blick haben

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bahnreisende rund um Ulm können sich nun genauer auf die angekündigten Bauarbeiten am Hauptbahnhof im neuen Jahr vorbereiten: Die Deutsche Bahn (DB) hat ihre Pläne konkretisiert - und damit auch die Einschränkungen.

Demnach soll von Dienstag, 13. Januar, 0.00 Uhr, bis Montag, 19. Januar, 4.00 Uhr kein einziger Fernverkehrszug den Ulmer Hauptbahnhof anfahren. Im Regionalverkehr werde das Angebot eingeschränkt. Im Detail heißt das laut der Mitteilung zum Beispiel, dass die Menschen für manche Streckenabschnitte auf Ersatzbussen umsteigen müssen.

Teilsperrung ist der Anfang

Ursprünglich hatte die DB eine vierwöchige Sperrung ab 13. Januar bis in den Februar hinein geplant, dies aber später abgesagt. Man organisiere die Inbetriebnahme eines neuen elektronischen Stellwerks neu und könne so die lange Vollsperrung vermeiden, teilte der Konzern mit.

Gearbeitet werden soll den Angaben nach unter anderem an Gleisen, Weichen und Oberleitungen. Die Teilsperrung des Hauptbahnhofs im Januar sei der erste Teil des Konzepts für den Bau der neuen Eisenbahninfrastruktur.

Erleichterung im Rathaus

Ulms Oberbürgermeister Martin Ansbacher (SPD) erklärte: »Wir sind sehr froh, dass die nun geplante Sperrung - auch dank unseres frühzeitigen und deutlichen Protestes - deutlich kürzer ausfällt als ursprünglich vorgesehen«. Der erste Plan hätte zu erheblichen Belastungen für Pendlerinnen und Pendler sowie für viele weitere Reisende geführt.

»Dass es nun gelungen ist, während der Bauarbeiten zumindest einen eingeschränkten Regionalverkehr aufrechtzuerhalten, ist ein wichtiges Signal für die Menschen in unserer Stadt und in der Region«, so der Rathauschef. »Wir gehen davon aus und sind vorsichtig optimistisch, dass das jetzt vorgestellte Konzept verlässlich umgesetzt wird.«