Diese großen Festivals steigen 2026 in Baden-Württemberg

Noch liegt der Festival-Sommer in weiter Ferne, doch die Vorfreude steigt schon: Der Ticketverkauf für die großen Musikevents im Land läuft auf Hochtouren. Auf den Bühnen in Baden-Württemberg werden 2026 wieder nationale und internationale Stars erwartet – darunter Pop-Ikone Katy Perry und Star-DJ David Guetta. Ein Überblick über die Open-Air-Highlights im Festival-Sommer 2026:

Southside Festival mit Billy Talent und Kraftklub

Vom 19. bis zum 21. Juni lockt das Southside-Festival wieder nach Neuhausen ob Ecke. Zu den Headlinern gehört etwa die Punk-Band Billy Talent, das australische Duo von Empire of the Sun, die Kult-Band The Offspring. Auch Kraftklub und Florence + The Machine werden erwartet, die Musikerin durfte mit Taylor Swift bei einem Auftritt auf deren legendärer »Eras Tour« glänzen. Festival-Tickets bekommt man ab 259 Euro.

Das Southside und das gleichzeitig stattfindende Hurricane in Niedersachsen gehören zu den größten Rockfestivals in Deutschland. Der Veranstalter ist derselbe. Auf dem Konzertgelände in Neuhausen ob Eck treten Künstler auf vier großen Bühnen auf. Das Veranstaltungsgelände ist mit 121 Hektar etwa so groß wie 170 Fußballfelder.

Jazzopen mit Katy Perry und Lenny Kravitz

Auch die Jazzopen in Stuttgart ziehen jährlich internationale Größen ins Ländle. Angesagt haben sich für 2026 unter anderem Pop-Ikone Katy Perry, Singer-Songwriter Teddy Swims, Grammy-Gewinnerin Joss Stone, Moby, Jamiroquai sowie die US-Legende Lenny Kravitz. Der Stuttgarter Schlossplatz wird vom 1. bis zum 12. Juli bespielt.

Die Jazzopen finden seit 1994 statt. Das Festival ist ausverkauft, für einzelne Konzerte gibt es noch Tickets.

»Das Fest« mit Nico Santos und den Beatsteaks

»Das Fest« nennt sich Süddeutschlands größtes Familienfestival, das 2025 sein 40-jähriges Bestehen feierte. Es zählt jährlich mehr als 250.000 Besucher an und findet 2026 vom 23. bis 26. Juli in der Günther-Klotz-Anlage in Karlsruhe statt.

Neben abendlichen Musik-Top-Acts im kostenpflichtigen Hügel-Bereich der Hauptbühne, dem »Mount Klotz«, gibt es tagsüber zahlreiche kostenlose Musik-, Theater-, Sport- und andere Mitmachangebote auf weiteren Bühnen.

Bisher ist nicht viel über das Line-up bekannt. Zu den schon angekündigten Bands gehören die Berliner Band Beatsteaks, Blond und Nico Santos. Laut Veranstaltern soll das Festival erschwinglich sein. Tagestickets gibt es schon ab 22,70 Euro, den Festival-Pass bekommt man für 85 Euro.

No Angels und David Guetta beim Glücksgefühle-Festival

Fans elektrischer Musik sind beim Glücksgefühle-Festival auf dem Hockenheimring richtig. Der französische Star-DJ David Guetta bespielt das Event in diesem Jahr. Als nationale Headlinerin wird Ayliva (»Wunder«) erwartet.

Als weitere Künstler stehen nun unter anderem Mark Forster, Marteria, Leony, Max Giesinger, Tom Gregory, Zartmann und Lost Frequencies fest. Auch die Kult-Popband No Angels will bei dem Festival auf der Bühne stehen.

Veranstaltet wird das Event von Ex-Fußballnationalspieler Lukas Podolski mit Musikmanager Markus Krampe. Es findet vom 3. bis zum 6. September 2026 statt. 2025 lockte die Veranstaltung rund 250.000 Menschen an. Tagestickets gibt es ab 129 Euro, der Wochenend-Festivalpass startet ab 219 Euro ohne Camping.