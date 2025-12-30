Diese Babynamen wurden im Südwesten am häufigsten vergeben

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eltern in Baden-Württemberg haben im Jahr 2025 ihren neugeborenen Kindern am häufigsten die Vornamen Emilia und Luca gegeben. Die Namen landeten im Ranking des Hobby-Namensforschers Knud Bielefeld auf dem ersten Platz und lösten damit Emma und Noah nach zwei Jahren als beliebteste Babynamen ab.

Auf Rang zwei landete bei den Mädchen der bisherige Spitzenreiter Emma, gefolgt von Lina, Sophia und Mia. Jungs bekamen im Südwesten am zweithäufigsten den Namen Noah, danach folgen im Ranking die Namen Elias, Matteo und Leon. Deutlich häufiger als in anderen Bundesländern vergaben Eltern in Baden-Württemberg laut Bielefelds Auswertung die Namen Alea, Giulia, Leonidas und Troi.

Neu in den Top Ten der beliebtesten Jungs-Namen ist im Südwesten wie auch bundesweit der Name Leo, der in Baden-Württemberg auf Platz sieben rangiert. Ob die neue Beliebtheit auch mit der Namenswahl des neuen Papstes zu tun hat, sei ungewiss, teilte Bielefeld mit.

Noah und Sophia sind bundesweit Spitze

Bundesweit wählten frisch gebackene Eltern für ihre Töchter der Auswertung zufolge am häufigsten den Namen Sophia, bei den Jungs führt Noah die bundesweite Hitliste an.

Für die Auswertung erfasste Bielefeld nach eigenen Angaben mehr als 260.000 Geburtsmeldungen aus ganz Deutschland. Das entspreche etwa 40 Prozent der in Deutschland geborenen Babys. Die Auswertung basiere auf Daten von Standesämtern und Geburtskliniken aus 375 Städten. Insgesamt gibt es Bielefeld zufolge in rund 450 Städten eine Geburtsklinik.

Eine ähnliche Statistik mit nach eigenen Angaben rund 90 Prozent aller Daten der Standesämter gibt auch die Gesellschaft für Deutsche Sprache (GfdS) heraus - jedoch später als Knud Bielefeld. In dieser Auswertung kamen 2024 Sophia und Noah auf die Spitzenplätze der Babynamen im Südwesten.