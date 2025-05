Diebstahl im Rauschzustand - Täter zeigt sich selbst an

Ein Mann stiehlt im Rausch und zeigt sich später selbst an. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Im Drogenrausch hat ein Mann in Ulm gestohlen und sich später selbst angezeigt. Wie die Polizei mitteilte, stellte der 52-Jährige am Freitag nüchtern fest, dass er unter dem Einfluss von Drogen zwei Stofftaschen und einen Kugelschreiber mitgehen lassen hatte. Aus welchem Geschäft diese stammten, wusste er nicht. Dank der Beschriftung ließ sich das Diebesgut schließlich einem Geschäft in der Fußgängerzone zuordnen. »Dies wird eine Strafanzeige der doch sehr seltenen Art, die vermutlich bei der Staatsanwaltschaft auch entsprechend bewertet werden wird«, teilte die Polizei mit.