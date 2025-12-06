Diebe wollen Weihnachtsbaum von Marktplatz stehlen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Drei Diebe sollen am Heidelberger Weihnachtsmarkt versucht haben, einen Weihnachtsbaum vom Marktplatz zu stehlen. Ein Sicherheitsmitarbeiter hatte die Drei laut Polizei in der Nacht beim Wegtragen ihres Diebesguts entdeckt.

Als der Mann sie angesprochen habe, hätten sie die Flucht ergriffen. Einen der Diebe habe der Sicherheitsmitarbeiter bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Ob der Baum durch den Diebstahl beschädigt wurde, sei unklar. Nach den zwei flüchtigen Dieben suche die Polizei weiterhin.