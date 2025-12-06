Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Diebe wollen Weihnachtsbaum von Marktplatz stehlen

Mitten in der Nacht machen sich drei Menschen an einem Christbaum zu schaffen. Als sie den Baum wegtragen wollen, erwischt sie ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma auf frischer Tat.

Weihnachtsbaum
Die Weihnachtsbaum-Diebe werden von einem Sicherheitsmitarbeiter entdeckt. (Symbolbild) Foto: Sebastian Kahnert/DPA
Die Weihnachtsbaum-Diebe werden von einem Sicherheitsmitarbeiter entdeckt. (Symbolbild)
Foto: Sebastian Kahnert/DPA

Drei Diebe sollen am Heidelberger Weihnachtsmarkt versucht haben, einen Weihnachtsbaum vom Marktplatz zu stehlen. Ein Sicherheitsmitarbeiter hatte die Drei laut Polizei in der Nacht beim Wegtragen ihres Diebesguts entdeckt.

Als der Mann sie angesprochen habe, hätten sie die Flucht ergriffen. Einen der Diebe habe der Sicherheitsmitarbeiter bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Ob der Baum durch den Diebstahl beschädigt wurde, sei unklar. Nach den zwei flüchtigen Dieben suche die Polizei weiterhin.

