Diebe stehlen tonnenweise Kupferkabel

Bitte aktivieren Sie Javascript

Tonnenweise Kupferkabel haben unbekannte Diebe von einem Firmengelände in Ellwangen (Ostalbkreis) gestohlen. Polizeiangaben zufolge stahlen die Täter 13 Kabeltrommeln mit einem Gewicht von jeweils fast einer halben Tonne. Die Polizei geht davon aus, dass sie entsprechend große Transportfahrzeuge und technische Geräte dabeihatten. Sie sucht nach Zeugen, Tatzeit war zwischen Freitag und Montag. Die Diebe hatten zuvor einen Maschendrahtzaun zerstört, um auf das Gelände zu kommen. Die Beute hat einen Wert von mehr als 30.000 Euro.