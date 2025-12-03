Diebe stehlen fässerweise Altfett aus Schnellrestaurant

Bitte aktivieren Sie Javascript

Polizisten haben in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) zwei mutmaßliche Altfett-Diebe erwischt. Die Streifenbeamten fanden in dem Kleinlaster der beiden Männer zwölf Fässer voller Altfett, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug wurde in der Nacht bei einer Verkehrskontrolle angehalten. Zeitgleich fanden andere Streifenbeamte in einem Schnellrestaurant im Ort Einbruchsspuren sowie Schuhspuren, die zu einem der beiden Männer passten.

Demnach seien die beiden Männer über das Tor ins Lager des Schnellrestaurants gestiegen. Dort sollen sie die Fässer gestohlen haben. Die 24 und 26 Jahre alten Verdächtigen erwartet eine Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Altes Fett als Kraftstoff

Laut Polizei liegt der Wert der Beute im hohen drei- bis niedrigen vierstelligen Bereich. Nach Angaben einer Polizeisprecherin kann Altfett aufbereitet und weiterverkauft werden, um es als Kraftstoff für Fahrzeuge zu nutzen.