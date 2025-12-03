Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Diebe stehlen ausgeliehenes Nikolausschild

Auch Langfinger mögen es weihnachtlich: In Wilhelmsfeld haben Schilderdiebe bei einem Abbild des heiligen Nikolaus zugeschlagen.

Polizeieinsatz
Unbekannte haben in Wilhelmsfeld ein Nikolaus-Schild gestohlen. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/DPA
Unbekannte haben in Wilhelmsfeld ein Nikolaus-Schild gestohlen. (Symbolbild)
Foto: Friso Gentsch/DPA

Unbekannte haben in der Gemeinde Wilhelmsfeld (Rhein-Neckar-Kreis) ein großes Schild mit einem Nikolaus darauf geklaut. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Schild in der Nacht auf Montag entwendet. Das Schild war als Wegweiser für den Wilhelmsfelder Weihnachtsmarkt aufgestellt worden und wurde von der Stadt Schönau ausgeliehen. Es ist zwei Meter hoch, wiegt 40 Kilogramm und hat einen Wert von etwa 600 Euro.

Schönau habe mehrere Exemplare davon im vergangenen Jahr angeschafft, sagte eine Sprecherin. Ein ausschließlich vorweihnachtliches Phänomen ist der Diebstahl von Schildern nicht. Immer wieder schlagen Täter beispielsweise bei Ortsschildern zu.

© dpa-infocom, dpa:251203-930-375001/1