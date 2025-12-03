Diebe stehlen ausgeliehenes Nikolausschild

Bitte aktivieren Sie Javascript

Unbekannte haben in der Gemeinde Wilhelmsfeld (Rhein-Neckar-Kreis) ein großes Schild mit einem Nikolaus darauf geklaut. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Schild in der Nacht auf Montag entwendet. Das Schild war als Wegweiser für den Wilhelmsfelder Weihnachtsmarkt aufgestellt worden und wurde von der Stadt Schönau ausgeliehen. Es ist zwei Meter hoch, wiegt 40 Kilogramm und hat einen Wert von etwa 600 Euro.

Schönau habe mehrere Exemplare davon im vergangenen Jahr angeschafft, sagte eine Sprecherin. Ein ausschließlich vorweihnachtliches Phänomen ist der Diebstahl von Schildern nicht. Immer wieder schlagen Täter beispielsweise bei Ortsschildern zu.