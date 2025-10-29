Diebe erbeuten 18 Tonnen Stromkabel - Zeugenaufruf

Bitte aktivieren Sie Javascript

Etwa 18 Tonnen Stromkabel haben unbekannte Diebe im Rhein-Neckar-Kreis gestohlen. Die zehn Kilometer langen Kabel seien auf sechs Kabeltrommeln verteilt in einer Siedlung in Neckarbischofsheim gelagert worden, teilte die Polizei mit.

Dort gibt es Polizeiaussagen zufolge ein Materiallager. Die bislang unbekannten Täter müssten demnach wegen des Gewichts und der Größe ein entsprechend großes Fahrzeug zum Transportieren gehabt haben. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise.

Immer mehr Kabeldiebstähle

In Baden-Württemberg steigt die Zahl der Kabel-Diebstähle: Im Jahr 2023 wurden 95 mehr als im Jahr zuvor registriert. Das teilte das Innenministerium auf eine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion mit. Die Täter bevorzugen dabei grenznahe Regionen wie den Rhein-Neckar-Kreis. Viel Diebesgut werde dann ins Ausland gebracht und dort verkauft. Dabei hätten die Täter leichtes Spiel, denn die Beute sei nur schwer zu identifizieren.

Es gibt aber auch Ermittlungserfolge. Vergangenen Dezember wurden international agierende bulgarische Diebesbanden zerschlagen. Bei einer Großrazzia mit bulgarischen Behörden wurden acht Verdächtige festgenommen und teils in Untersuchungshaft gebracht. Die Banden sollen serienweise Stromkabel von Unternehmen und Großbaustellen gestohlen haben, in 48 Fällen auch im Südwesten.