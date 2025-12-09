Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dieb stiehlt Brautkleid aus Auto

Just nach dem Kauf ist eine Frau ihr Brautkleid auch schon wieder los. Sie legt es in ihren Wagen - und jemand klaut es aus dem Auto.

Gerade gekauft, schon geklaut: Ein Dieb hat in Mannheim ein Brautkleid gestohlen. (Symbolbild)
Ein Brautkleid hat ein unbekannter Dieb aus einem geparkten Auto in Mannheim gestohlen. Polizeiangaben zufolge hatte die Autobesitzerin das Kleid am Montag gekauft und in ihren Wagen gelegt und war dann in die Innenstadt gelaufen. Als sie zurück zum Auto kam, war das Brautkleid weg - und zudem fehlten Bargeld, Kopfhörer und ein Rucksack samt Tablet. Es entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro. Wie der Dieb sich Zugriff ins Fahrzeuginnere verschaffte, konnte eine Polizeisprecherin zunächst nicht sagen.

