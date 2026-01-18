Die Couchkönigin vom Bodensee

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit 20 Jahren ist Nina Thiele offiziell die beste Raumausstatterin Deutschlands. »Es ist eine tolle Bestätigung«, sagt Thiele, die bei einem großen Raumausstatter am Bodensee arbeitet. Sie hatte sich bei der Deutschen Meisterschaft im Raumausstatterhandwerk gegen 13 Konkurrentinnen und Konkurrenten aus ganz Deutschland durchgesetzt. Zuvor hatte die »Schwäbische Zeitung« darüber berichtet.

Ihre Liebe zum Handwerk habe mit der Renovierungsserie »Fixer Upper« begonnen, sagt Thiele. Mit 15 Jahren habe sie ein Praktikum bei einem Raumausstatter gemacht. Danach sei klar gewesen: »Das ist mein Ding.« Das Beste an ihrem Job sei die Vielseitigkeit: »Tagelang in der Werkstatt und dann wieder beim Kunden sein.«

Eine Urkunde gab es auch. Foto: Felix Kästle/DPA Eine Urkunde gab es auch. Foto: Felix Kästle/DPA

Polstern als Königsdisziplin

Besonders das Polstern mache ihr Spaß, sagt Thiele. Das war auch eine der Königsdisziplinen bei der Meisterschaft im niederbayerischen Mainburg, wo die Teilnehmenden in zwölf Stunden Wände tapezieren, Böden verlegen und ein Sitzmöbel polstern mussten.

Durch ihren Job dürfe sie in den schönsten Privathäusern rund um den Bodensee arbeiten. »Das ist schon etwas Beeindruckendes.« Privat mag es die 20-Jährige weniger pompös, dafür aber minimalistisch.