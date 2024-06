DFB-Pokalspiele angesetzt: Ulm und VfB live im Free-TV

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der DFB-Pokal-Hit des SSV Ulm 1846 gegen den FC Bayern München findet unter Flutlicht statt. Das Erstrunden-Heimspiel des Zweitliga-Aufsteigers gegen den deutschen Rekordmeister wird am 16. August um 20.45 Uhr ausgetragen und live im ZDF übertragen, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte.

Auch die anderen baden-württembergischen Clubs kennen nun ihre genauen Anstoßzeiten. Die TSG 1899 Hoffenheim spielt am selben Freitag, aber schon um 18.00 Uhr bei den Würzburger Kickers. Der SC Freiburg tritt am Samstag, 17. August, um 15.30 Uhr beim VfL Osnabrück an. Der 1. FC Heidenheim ist zeitgleich beim FC 08 Villingen zu Gast, ebenfalls zu dieser Zeit trifft der VfR Aalen auf den FC Schalke 04.

Der SV Sandhausen empfängt am Sonntag, 18. August, um 15.30 Uhr den 1. FC Köln. Am selben Tag um 18.00 Uhr spielt der Karlsruher SC bei den Sportfreunden Lotte.

Der VfB Stuttgart bestreitet seine Erstrunden-Partie wegen des Supercups gegen Bayer Leverkusen erst am 27. August. Das Spiel der Schwaben bei Preußen Münster, das um 20.45 Uhr angepfiffen wird, ist in der ARD zu sehen. Pay-TV-Sender Sky zeigt alle Partien live.

1. Runde DFB-Pokal