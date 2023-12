Deutscher Wetterdienst warnt vor Sturm- und Orkanböen

Drei Windräder ragen am Morgen kurz nach Sonnenaufgang aus der Nebeldecke.

Ab Donnerstag bis Samstag warnt der DWD vor wiederholt starken bis stürmischen Böen, ab mittleren Lagen auch Sturmböen. Auf den Gipfeln des Schwarzwalds könne es auch zu orkanartigen Böen bis Orkanböen kommen. Für ganz Baden-Württemberg gab der Wetterdienst am Donnerstagmorgen Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 2) heraus, in Teilen im Südwesten auch vor Unwetter (Stufe 3). Am Donnerstagnachmittag und -abend kann es vereinzelt zu Gewittern kommen.

Warnlagebericht des DWD, Stand 7,22 Uhr

Wetterlage des DWD für Baden-Württemberg, Stand 6.58 Uhr