Aktuell Land

Deutsche Meisterschaft im Handwerk: 20-Jährige gewinnt

Ob mit Lappen oder Maschinen: Zehn Junghandwerker haben bei der Deutschen Meisterschaft im Gebäudereiniger-Handwerk in Düsseldorf um die Wette gewischt. Am Ende gewann die 20 Jahre alte Sarah Lutz aus Metzingen, wie ein Sprecher sagte. Die Gesellen - neun Männer und eine Frau - konnten sich am Donnerstag in den drei Disziplinen der Bodenreinigung, Glasreinigung und Polsterreinigung messen.