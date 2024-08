Deutsche Grenzstädte begrüßen ESC in Basel

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Zuschlag für Basel als ESC-Stadt 2025 löst auf der benachbarten deutschen Rheinseite Freude und hohe Erwartungen aus. Der Eurovision Song Contest (ESC) werde sich positiv auf die gesamte Dreiländerregion Schweiz-Frankreich-Deutschland auswirken, teilte der parteilose Lörracher Oberbürgermeister Jörg Lutz der Deutschen Presse-Agentur mit. »Ich bin sicher, dass die einzigartige Stimmung des ESC auch auf Lörrach überschwappen wird«, sage der Rathauschef der Kommune im äußersten Südwesten Deutschlands.

Das ESC-Finale wird am 17. Mai kommenden Jahres ganz nahe der deutschen Grenze in Basel stattfinden. Die drittgrößte Stadt der Schweiz setzte sich im Rennen gegen Genf in der Westschweiz durch, wie der Ausrichter, die Europäische Rundfunkunion (EBU) bekannt gab. Beim ESC kämpfen mehr als 35 Länder bei einem großen, bunten Fest um den Sieg als beliebtester Musik-Act. Mehr als 150 Millionen Menschen verfolgen das Finale im Fernsehen, dazu noch Millionen auf YouTube.

Lörrach erwartet, dass die touristischen Angebote und Hotels der Stadt mit rund 49.000 Bewohnern von dem Großereignis profitieren werden. »In unmittelbarer Nachbarstadt zu Basel werden zahlreiche Besucherinnen und Besucher des ESC auch nach Lörrach kommen und feststellen, dass die Stadt vieles zu bieten hat«, sagte Lutz.

Ähnlich äußerte sich die Oberbürgermeisterin von Weil am Rhein, Diana Stöcker. Die CDU-Lokalpolitikerin sprach auf Anfrage von einem Gewinn für das Dreiländereck. Zu Fragen der Infrastruktur und der Sicherheit werde es »in den nächsten Tagen und Monaten sicher eine enge Abstimmung über die Grenzen hinweg geben«, kündigte sie an. Weil am Rhein liegt direkt an der Grenze zur Schweiz und hat rund 31.000 Bewohner.