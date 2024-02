Deutsche Basketballer gewinnen Auftakt gegen Montenegro

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die deutschen Basketballer haben das erste Spiel nach dem spektakulären WM-Titel von Manila gewonnen. Auch ohne nahezu alle Weltmeister setzte sich das Team von Bundestrainer Gordon Herbert am Donnerstagabend in Ludwigsburg gegen Montenegro klar mit 85:61 (47:30) durch und feierte damit einen erfolgreichen Start in die EM-Qualifikation.

Die WM-Helden verfolgten die Partie bis auf David Krämer aus der Ferne. Die NBA-Profis um Weltmeister-Kapitän Dennis Schröder sind in den USA gefordert, die Euroleague-Spieler wie Bayerns WM-Star Andreas Obst bekamen von Bundestrainer Gordon Herbert mit Blick auf die Olympischen Spiele in Paris im Sommer eine Verschnaufpause.

Ohne die Stars glänzte vor allem Spanien-Legionär Oscar da Silva mit 19 Punkten. Am Sonntag (16.00 Uhr/MagentaSport) geht es für die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes in Bulgarien weiter. Die Bulgaren verloren ihr erstes Spiel in Schweden mit 70:84. Die ersten drei Teams qualifizieren sich für die Europameisterschaft in Finnland, Lettland, Polen und Zypern im kommenden Jahr.

DBB-Mitteilung

Homepage zur EM-Quali

Boxscore