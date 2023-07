Aktuell Land

Der Südwesten schwitzt: 37,2 Grad in Neckarwestheim

Baden-Württemberg erlebt das bislang heißeste Wochenende des Jahres. 37,2 Grad Celsius wurden am Sonntagnachmittag in Neckarwestheim (Kreis Heilbronn) gemessen, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Stuttgart sagte. Das ist nur ein vorläufiger Spitzenwert, denn erfahrungsgemäß erreichen die Temperaturen erst am späteren Nachmittag ihren Höchstwert. In Waghäusel (Landkreis Karlsruhe) kletterten die Temperaturen am Sonntag gegen 14.00 Uhr auf 36,9 Grad, nachdem dort bereits am Samstag nach vorläufigen DWD-Angaben die höchste Temperatur im Südwesten gemessen worden war: 34,8 Grad.