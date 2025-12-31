Der Südwesten bibbert

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Silvestertag in Baden-Württemberg ist wie vom Deutschen Wetterdienst (DWD) erwartet sehr frostig - das Land bibbert. In der Nacht war der kälteste Ort des Landes demnach Rottweil mit minus 13,4 Grad. Die Nacht davor war der kälteste Ort auf dem Hochschwarzwald - mit minus 9,8 Grad. Tagsüber ist der Norden des Landes wolkig bis stark bewölkt. Sonst sieht man viel Sonne. Es ist laut den Prognosen niederschlagsfrei.

Die Nacht zum Donnerstag ist im Norden bedeckt, lokal fallen ein paar Schneeflocken oder etwas Schneegriesel mit Glättegefahr. Im Süden ist es meist gering bewölkt. Die Tiefstwerte liegen zwischen 0 und minus 8 Grad, im Süden und dort vor allem am Hochrhein bis zu minus 12 Grad. Wer den Jahreswechsel im Freien feiert, sollte sich also warm anziehen. Örtlich sei überfrierende Nässe nicht ausgeschlossen, teilte der DWD mit.

Schneeflocken zum Start ins neue Jahr

Der Neujahrstag soll laut DWD wolkig und weitgehend trocken werden. Stellenweise könnten ein paar Schneeflocken fallen, vor allem in der Nordhälfte von Baden-Württemberg. Der Schnee werde aber nicht liegen blieben, sagte ein DWD-Sprecher. Denn die Temperaturen klettern auf bis zu plus 3 Grad.

In der Nacht zum Freitag soll Wind aufkommen, wie es weiter hieß. Erwartet werden Schneeschauer ab einer Höhe von 200 bis 300 Metern. Am Tag erwarten Baden-Württemberg minus 1 bis plus 5 Grad. Der Trend für die Tage danach: eher nasskalt.