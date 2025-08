Der Regen hält sich - Erst ab Mittwoch »reichlich Sonne«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem wechselhaften Wetter am Wochenende müssen sich die Menschen in Baden-Württemberg weiterhin auf Tage mit viel Regen einstellen. Nur am Montag werde es im Tagesverlauf zunehmend trocken, mit Temperaturen bis zu 25 Grad am Rhein, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Etwas Sonnenschein könne es trotzdem geben - dieser halte sich aber nicht lange. Im Schwarzwald werde es aber windiger, hier könne es auch starke Böen geben.

»Reichlich Sonne« ab Mittwoch

Am Dienstag müsse man sich noch auf vom Nordwesten rasch aufziehende Wolken und schauerartige Regen einstellen. Nur im Südosten gebe es anfangs noch Sonne. Die maximalen Temperaturen liegen zwischen 21 Grad auf der Alb und 26 Grad am Rhein. In der Nacht zum Mittwoch gebe es Minimaltemperaturen zwischen 13 und 8 Grad und noch etwas Regen. Glücklicherweise komme es aber nicht zu Unwettern, sagte ein Meteorologe des DWD.

Ab Mitte der Woche könne man sich auf steigende Temperaturen und auch Sonnenschein freuen. »Mittwoch und Donnerstag sehen sehr gut aus«, so der DWD-Mitarbeiter. »Reichlich Sonne« solle es in der Wochenmitte geben. Richtung Freitag werde es dann noch wärmer, mit einem Höhepunkt von kurzzeitig bis zu 30 Grad.

Sonntag verläuft ebenfalls wechselhaft

Zum Ausklang des aktuellen Wochenendes gibt es laut DWD noch viele Wolken. Im Süden Baden-Württembergs gebe es Schauer, nachmittags seien in Oberschwaben auch Gewitter zu erwarten. Im Verlauf des Nachmittags könnten sich die Wolken dann aber stellenweise lichten und der Regen nachlassen. Die Temperaturen erreichen bis zu 17 Grad auf der Alb und bis zu 23 Grad am Rhein. Der Wind bleibt schwach, frische aber gelegentlich mit Böen auf, hieß es.