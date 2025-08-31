Der Grill ruft! Bis zu 26 Grad erwartet

Laut DWD sind am Sonntag viel Sonne und bis zu 26 Grad drin. (Archivbild)

Vor dem Regen zum Wochenbeginn steigen die Temperaturen in Baden-Württemberg noch einmal. Möglich sind heute laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bis zu 26 Grad - bevor dann am Montag die Schauer ins Land ziehen.

Der Sonntag beginnt zunächst mit mehr Sonne als Wolken. Im Tagesverlauf wird es dann von Westen her aber immer bewölkter. Am Abend zeigt sich Gebietsweise schon der erste Regen als Vorbote des Wetters zum Wochenstart.

Regnerischer Wochenstart erwartet

Denn am Montag soll es verbreitet regnen, vor allem im Südosten. Im Westen sind auch einzelne Gewitter im Laufe des Tages möglich. Die Höchsttemperaturen sinken auf 17 bis 23 Grad.

Dienstags zieht der Regen im Osten zwar ab, von Westen her gibt es allerdings weiterhin Schauer und lokal auch Gewitter. Bei 16 bis 22 Grad bleiben die Höchsttemperaturen stabil.