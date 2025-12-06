Demonstranten kleben sich bei CDU-Parteitag vor Tiefgarage

Bitte aktivieren Sie Javascript

Sieben Demonstranten haben sich während des CDU-Landesparteitags in Heidelberg vor der Ein- und Ausfahrt einer Tiefgarage festgeklebt. Es sei durch den Vorfall am Freitagnachmittag zu keiner Beeinträchtigung der Veranstaltung gekommen, sagte ein Polizeisprecher.

Nach etwa zwei Stunden lösten die Beamten die Blockade demnach auf und nahmen die Demonstranten in Gewahrsam. In dieser Zeit habe niemand in oder aus der Tiefgarage fahren wollen, hieß es weiter. Gegen die Demonstranten werde wegen des Verdachts der Nötigung ermittelt.

Demonstrationen vor Parteitag friedlich verlaufen

Die angemeldeten Demonstrationen verliefen aus Sicht der Polizei friedlich. Insgesamt sollen rund 140 Menschen an den Kundgebungen teilgenommen haben. Eine kleine Gruppe habe versucht, zum Veranstaltungsgebäude zu gelangen. Dies verhinderten die Beamten, wie die Polizei mitteilte.

Im Heidelberg Congress Center tagt die baden-württembergische CDU noch bis Samstag. Auf dem Parteitag soll unter anderem das Wahlprogramm für die Landtagswahl am 8. März verabschiedet werden. Am Freitag war bereits Manuel Hagel im Amt des Landesvorsitzenden bestätigt worden.