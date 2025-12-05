Demirovic-Rückkehr? VfB-Coach informiert

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Rückkehr von Stürmer Ermedin Demirovic in den Kader des VfB Stuttgart noch vor der Winterpause ist fraglich. »Es ist nicht ausgeschlossen«, sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß (43) vor dem Südschlager der Fußball-Bundesliga gegen den FC Bayern München am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zwar. Er blieb aber vorsichtig. Das »realistische Szenario« sei, dass der bosnische Nationalstürmer erst beim Trainingsstart nach Weihnachten Anfang Januar wieder als »voll einsatzfähiger Spieler« am Start sei.

Demirovic (27) fällt seit zwei Monaten mit einer Fußverletzung aus. Bei ihm war eine beginnende Fraktur an der Fußwurzel festgestellt worden, nachdem er zum Saisonbeginn die zentrale Figur im Angriff der Schwaben gewesen war. Der Offensivspieler sei jetzt »das erste Mal« ohne Einschränkung gelaufen, erklärte Hoeneß. Ein mögliches Comeback sei davon abhängig, wie die nächsten Wochen verlaufen.

Derzeit ist Deniz Undav aus der VfB-Offensive in aller Munde. Neun Treffer in den vergangenen neun Pflichtspielen hat der 29 Jahre alte Stürmer erzielt - und möchte diese Topform nun auch gegen die Bayern unter Beweis stellen. Anschließend stehen für die Schwaben noch drei weitere Pflichtspiele vor Weihnachten an.