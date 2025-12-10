Defekter Händetrockner sorgt für Zugevakuierung

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem außerplanmäßigen Halt und der Evakuierung eines Zugs mit rund 220 Fahrgästen im Landkreis Lindau am Bodensee ist die Ursache für den verdächtigen Geruch geklärt worden. Ein Schmorbrand eines defekten Händetrockners in einer Toilette löste den starken Rauch aus, wie die Bundespolizei mitteilte.

Der Eurocityexpress 197 war vergangenen Freitag von Lindau Richtung München unterwegs, als kurz nach der Haltestelle Lindau-Reutin die Brandmeldeanlage auslöste und Fahrgäste im vorderen Zugteil einen starken Schmorgeruch wahrnahmen. Am Bahnhof Hergatz wurde der Zug deshalb außerplanmäßig angehalten und evakuiert.

Feuerwehrleute prüften den Geruch, stellten in der Toilette aber keine Wärmeentwicklung mehr fest. Der Zug wurde nach Angaben der Bundespolizei nicht mehr eingesetzt und fuhr zurück zum Bahnhof in Lindau. Die Fahrgäste reisten deshalb mit einem Schienenersatzverkehr und anderen Zügen weiter. Die Strecke war für knapp zwei Stunden gesperrt. Laut Bundespolizei gab es bei fünf Zügen insgesamt 212 Minuten Verspätung sowie acht Teilausfälle.