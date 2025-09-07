Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Defekter Adapter für Chloraustritt in Freibad verantwortlich

In einem Freibad im Kreis Esslingen tritt Chlor aus. Zahlreiche Rettungskräfte waren dort am Samstag im Einsatz. Nun wurde die Ursache für den Gasaustritt gefunden.

Feuerwehr
85 Feuerwehrleute, 27 Feuerwehrfahrzeuge und 15 Kräfte vom Rettungsdienst waren im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/DPA
85 Feuerwehrleute, 27 Feuerwehrfahrzeuge und 15 Kräfte vom Rettungsdienst waren im Einsatz. (Symbolbild)
Ein Defekt beim Wechseln einer Gasflasche ist ersten Ermittlungen nach die Ursache für einen Chloraustritt im Freibad in Wernau im Kreis Esslingen gewesen. Ein Adapter sei defekt gewesen, teilte die Polizei mit. Das Bad war am Samstagvormittag wegen Überprüfungen für etwa zwei Stunden geschlossen worden.

Als das Gas austrat, waren laut Polizei keine Badegäste anwesend. Nur sechs Mitarbeitende der Stadt hielten sich im Freibad auf. Es wurde niemand verletzt. 

Nach Polizeiangaben trat das Chlor in einem Betriebsraum aus, der der Öffentlichkeit nicht zugänglich war. Eine Gefahr habe nicht bestanden.

Insgesamt waren 85 Feuerwehrleute und 15 Kräfte vom Rettungsdienst im Einsatz. Die Polizei sperrte die Straße am Freibad ab. Als das Bad gegen Mittag wieder geöffnet wurde, gab die Polizei die Straße frei.

