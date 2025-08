Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine defekte Heizdecke hat in Kirchberg an der Jagst (Landkreis Schwäbisch Hall) einen Hausbrand ausgelöst. Durch Rauch erlitten zwei Hausbewohner leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Sie kamen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Das Feuer brach am Dienstagnachmittag aus. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der entstandene Schaden betrage rund 150.000 Euro.